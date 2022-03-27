Gönül Dağı Meryem Sevilay Gültekin kimdir? Sevilay Gültekin kimdir nereli?
TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi Cumartesi günleri evlere misafir oluyor. Anadolu insanının içten ve samimi duygularını ekranlara taşıyan, biririnden farklı ve büyüleyici hikayeleriyle diziseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi Meryem’i sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. Peki Gönül Dağı kör Meryem kimdir? Gönül Dağı Meryem’i oynayan kişi kim? Gönül Dağı Meryem karekterini oynayan Sevilay Gültekin kimdir, nereli kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Dizide özellikle Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Rıfat karakteri ile Sevilay Gültekin'in hayat verdiği kör Meryem karakterinin büyük aşkı ilgiyle izleniyor. Gözleri görmeyen Meryem, büyük gayretler sonucunda gözleri açıldı ve gören gözleri sonrası Rıfat'a soğuk davranmaya başlaması Gönül Dağı izleyicilerini çileden çıkardı.
Sevilay Gültekin kimdir?
Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 25 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi’nde de eğitim aldı. No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumu kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir. Seviley Gültekin, adını Gönül Dağı dizisinde Meryem rolüyle duyurdu.
Sevilay Gültekin hangi dizilerde oynadı?
Gönül Dağı (2021) Meryem
Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru
Yeni Gelin (2018) Turist Anna