0553 313 94 23

Gönül belediyeciliğinin projeleri tanıtılıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, ’Gönül belediyeciliği’ projelerinin tanıtımı için Sera AVM’ye tanıtım stantı açtı.

24 Mart 2019 Pazar 23:47
Gönül belediyeciliğinin projeleri tanıtılıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, ’Gönül belediyeciliği’ projelerinin tanıtımı için Sera AVM’ye tanıtım stantı açtı.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’Bizimkisi bir aşk hikayesi’ isimli etkinlikle, halka projelerin tanıtılacağını ifade etti.


AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, yaptığı açıklamada, "Bugün, Sera AVM’de sergilediğimiz Gönül Belediyeciliği projelerimizi, incelemek ve fikirlerini bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi 30 Mart Pazar akşamına kadar açık kalacak olan standımıza davet ediyorum. Birlikte başaracağız. Memleketimizi birlikte yöneteceğiz. Proje 43, hedef 2023" diye konuştu.


Stantı ziyaret edip projeleri inceleyen vatandaşlar, Kutlu ve Çetinbaş ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:47
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti seçim bürosuna saldırı!
    1. AK Parti seçim bürosuna saldırı!
    2. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
    3. Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı..
    4. Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması
    5. Tayland’da seçimleri cuntanın..
    6. "Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel..
    7. Cezayir milli enerji şirketinden, halk..
    8. Mısır ile Çin askeri iş birliğini..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019
    10. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
    11. Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu..
    12. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    13. İnanılmaz olay: Eşine öfkelendi,..
    14. İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni..
    15. Malatya’da alacak verecek kavgası: 1..
    16. Gönül belediyeciliğinin projeleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dövize yönelik..
    18. EURO 2020'nin maskotu belli oldu
    19. Jerez pistindeki kazada 14 yaşındaki..
    20. Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı