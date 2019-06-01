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"Gönül belediyeciliğini her yere yaymak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Biz gönül belediyeciliğini inşallah her yere yaymak istiyoruz. Her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gönlüne girmek istiyoruz ve bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu çalışmaları daha güçlü yapmamız, masada sesimizin daha gür çıkması için de bize 23 Haziran'daki seçimde destek olmanız gerekiyor" - "Bizim için destekleriniz çok önemli. Biz iki ayağımızı tamamladık. İnşallah 23 Haziran'da da son ayağımızı tamamlayacağız ve deneyimli, tecrübeli bir büyükşehir belediye başkanını İstanbul'a getirmek istiyoruz"

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:53
"Gönül belediyeciliğini her yere yaymak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gönül belediyeciliğini her yere yaymak, her vatandaşa ulaşmak ve gönlüne girmek istediklerini belirterek, "Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu çalışmaları daha güçlü yapmamız, masada sesimizin daha gür çıkması için de bize 23 Haziran'daki seçimde destek olmanız gerekiyor." dedi.

Bakan Kurum, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmek adına çalışmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, "Siz ilçe belediyesi noktasında yapılması gerekenleri yaptınız, sıra bizde. Biz de yerel seçim öncesi verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle, önümüzdeki 5 yıllık süreçte projelerimizi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yerel seçim öncesi Sancaktepe'ye geldiklerinde mülkiyet ve imar problemlerinin olduğunu tespit ettiklerini, bu kapsamda da gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurum, üçüncü şahıslara ait araziler, ecrimisil ve yapı bedellerinin alınmaması noktasında da çalışma yürüttüklerini aktardı.

Sancaktepe'ye bir millet bahçesi inşası için gerekli adımların atıldığını anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz gönül belediyeciliğini her yere yaymak istiyoruz. Her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gönlüne girmek istiyoruz ve bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu çalışmaları daha güçlü yapmamız, masada sesimizin daha gür çıkması için de bize 23 Haziran'daki seçimde destek olmanız gerekiyor. Şimdi biz ilçeyi aldık, bir ağını tamamladık. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etti ve 23 Haziran'da yeni bir seçim yapma kararı aldılar. 23 Haziran'a 22 gün kaldı."

Bakan Kurum, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde şehre yapılan yatırımları ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden gönül belediyeciliğini herkese anlatalım. İnşallah 23 Haziran akşamı sandıkta Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, Binali Yıldırım Başkana gönül vermek suretiyle, Binali Başkanı büyükşehir belediye başkanı yapalım istiyoruz. Bu noktada bizim için destekleriniz çok önemli. Biz iki ayağımızı tamamladık. İnşallah 23 Haziran'da da son ayağımızı tamamlayacağız ve deneyimli, tecrübeli bir büyükşehir belediye başkanını İstanbul'a getirmek istiyoruz."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını cevapladı. Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir de eşlik etti.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:53
  1. 23 haziran seçimleri
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Sancaktepe

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