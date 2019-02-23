AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı: Gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz

Ertuğrul Şahan Ankara

Seçim çalışmaları hakkında Akit’e bilgi veren AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç Dr. Asım Balcı, her hafta vatandaşlarla buluşacaklarını ve haftada bir kez tüm belediye bürokratlarıyla birlikte mahalle ziyareti gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu şekilde mahallelerimizle, belediyemiz doğrudan bir ilişki tesis etmiş olacağız. Bu anlayışla gönül belediyeciliğini Altındağ’da hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. 50 gündür kapı, kapı ev, ev dolaştıklarını belirten Balcı, “Çok şükür, çok büyük teveccüh var. Cumhurbaşkanımızı Karapürçek bölgemizde ağırladık. Bir mahallemizde ağırlamış olmamıza rağmen 10 binler katıldı açılış programımıza. Altındağ Cumhurbaşkanımızı kucakladı” ifadelerini kullandı.

Altındağ, yiğitlerin diyarı

“Buranın insanının ne kadar üstün yürekli gönül insanı olduğunu her gün tekrar görüyorum” diyen Balcı şöyle devam etti: “Hacı Bayram Veli’nin meftun bulunduğu, Tacettin Veli’nin meftun bulunduğu, dolayısıyla manevi iklimin yoğun olduğu bir bölge Altındağ. Onun bereketini de biz çalışmalarımızda görüyoruz. Hakikaten Anadolu insanının bulunduğu, yiğit insanların olduğu bir yer Altındağ. Çok şükür gittiğimiz zaman ellerini sıktığımız zaman selam verdiğimiz zaman büyük bir muhabbetle karşılıyorlar bizi. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz ve yapılacak projeleri teker teker anlattığımız zaman büyük bir hüsnü kabul ile karşılanıyoruz. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde de Altındağ’da yapacağımız projelerin bütün ayrıntılarını hemşerilerimizle paylaşacağız.”

Vatandaşla mesafe olmayacak

Altındağ’ın önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok büyük bir hamle yapacağını vurgulayan Asım Balcı, şunları anlattı: “Herkesin göğsünü gere gere ben Altındağlıyım diyebileceği, burada yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyacağı bir yer haline dönüştüreceğiz. Bu zamana kadar önemli işler yapıldı bizde bunu inşallah bir adım öteye götürmek için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Gönül Belediyeciliğini Altındağ’da harekete geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum vatandaşlarımızla bizim aramızda, belediyemiz arasında herhangi bir mesafe olmayacak.”

Her zaman vatandaşlarla iç içe olacaklarını ifade eden Asım Balcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Caddede, camide, pazar yerinde, sokakta, kahvede vatandaşlarımızla sürekli birlikte olacağız. Belediyemizde haftada bir vatandaş buluşmaları yapacağız. Onlar hiçbir randevu sorgu sual olmadan gelip dertlerini bize anlatabilecekler. Bir de her mahalleyi, bütün belediye bürokratlarını alıp ziyaret edeceğiz. Ayda bir kez de muhtarlarımızı toplayacağız. Bu anlayışla gönül belediyeciliğini Altındağ’da hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”