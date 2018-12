Gönül Belediyeciliği kazanacak

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile yaklaşan yerel seçimleri, aday belirleme kriterlerini ve gönül belediyeciliği üzerine konuştuk...

-Yerel seçimler hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? AK Parti nasıl bir stratejiyle seçimlere hazırlanıyor?

AK Parti olarak 2014 yılında daima millet daima hizmet demiştik. Bu seçimlerde de gönül belediyeciliği diyoruz. 2004 yılında AK Parti belediyeciliği ile tanıştırdığımız ülkemizde bu seçimlerde de gönül belediyeciliği olarak hizmetlerimize devam edeceğiz.

Kazanan milletimiz olacaktır

-Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de devam etmesinin ülkemiz açısından kazanımları nelerdir?

Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi muhalefette bulunan ve AK Parti’yi daha doğrusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı iktidardan indirmek isteyenlere karşı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Vatan söz konusu ise diğerleri teferruattır” diyerek bir araya geldiğimiz bir ittifaktır. Burada asıl olan bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimiz artarak devam etmesidir. AK Parti belediyeciliği halkımızın da çok iyi bildiği gibi hizmet odaklı ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancında olan bir belediyeciliktir. Burada kazanan daima milletimiz olacaktır, vatandaşlarımız olacaktır.

1994’te belediyecilik anlayışı değişti

-İlk oyunu kullanacak gençler için soruyorum; AK Parti öncesi ve sonrası belediyecilikte ne gibi değişimler oldu?

Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Gençlerimize 2002’den önceki ülkemizin durumunu, belediyeciliğin durumunu anlatmamız lazım. Öncelikle 1994 seçimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği başarı sonrasında 2004 yılından itibaren bütün Türkiye’de AK Parti belediyeciliğini halkımıza gösterdik. Bir kere ben yerel bazda Afyon ilimiz için söylüyorum yine başkanlarımız ve bakanımız milletvekillerimizin katkıları ile Afyonkarahisar son 15 yılda çok ciddi yatırımlar aldı bu yatırım içerisinde belediye ile ilgili yatırımlarımız da söz konusu. Mesela katı atık merkezi akabinde buradan elde edilen enerji, şehrimizin yapılan yatırımlarla siluetinin değişmesi hep AK Parti belediyeciliği ile sağlanmıştır.

-Cumhurbaşkanımız adayları belirlerken hangi kriterleri önemsiyor?

Öncelikle belediye başkan adaylarımızı belirlerken yapılan anketler teşkilatımızın görüşleri temayül yoklaması il başkanı ve milletvekillerinin görüşü dikkate alınarak belirleniyor. Tabii bu belirleme esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu kriterlere dikkat ediyoruz. Bu kriterler nelerdir? Bu kriterler; öncelikle ehliyet ve liyakat. Belediye başkan adayımızın ehliyetli ve bu işe layık olması gerekiyor akabinde toplumda sevilen ve kendisinin halkımızın gönlünde girecek insanlar olmasına dikkat ediyoruz. Tabii belediyecilik bir hizmet alanı ama öncelikle başkanımızın halkımızın gönlünde girmesi gerekiyor. Biz bu görüşler bakıyoruz bu buna inanıyoruz ve bu şekilde seçim yapıyoruz.

Tüm Türkiye AK Parti ile tanışacak

-Yerel seçimlerde nasıl bir sonuç öngörüyorsunuz?

Yerel seçimlerde genel seçimlerde olduğu gibi halkımızın AK Parti’ye olan teveccühü görüyoruz ve hissediyoruz. İnşallah bunun sandıkta yansımasını göreceğiz. Zira halkımız AK Parti belediyeciliğini çok iyi biliyor neler yaptığımızı çok iyi biliyor. İnşallah AK Parti belediyesi olan ilçelerimizi, beldelerimizi, illerimizi tekrar hizmetlerimize devam etmek üzere kazanmayı, henüz AK Parti belediyeciliği ile tanışmamış yerleri de tanıştırmaya amaçlıyoruz.

-AK Parti sürekli yenilenerek yoluna devam eden bir parti. 30 Mart’la birlikte yenilenme devam edecek mi?

Bildiğiniz gibi AK Parti 2001 yılında temelleri termalin mermerin ve lezzetin başkenti olan Afyonkarahisar’da atılmıştır. Ve o günden bugüne kadar AK Parti her dönemde ve her seçimde kendini mutlaka yenileyerek güçlenerek ve gençleşerek faaliyetine devam etmiştir. Bu bağlamda en son gerçekleştirdiğimiz 6’ncı olağan büyük kongremizde de MKYK üyelerimizin yarısından fazlası değişmiştir. Bu değişim ve yenilenme zaman içerisinde il ve ilçe kongrelerimizle de gerçekleştirildi. Bu aşamadan sonra önümüzdeki 30 Mart 2019 seçimlerinde bütün Türkiye’yi AK belediye ile tanıştıracağız inşallah.

AK Parti’nin teveccüh sırrı ne?

-Aslında yerel seçimlerde yerel adaya oy verilir ama çoğu vatandaşımız “Erdoğan’ı destekleyeceğim” diyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir sevgiye mazhar olmasının sebebi nedir?

Bence bunun en önemli sırrı gönüllerin fethedilmesidir. Zira Osmanlı İmparatorluğu zamanında da bildiğiniz gibi Osmanlı sarığı tercih edilmiştir Bunun sebebi de gönüllerin fethidir. İkinci olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve verdiği sözü yerine getirmesidir bence. Zira iktidarda olduğumuz 17 yıldır dönem içerisinde AK Parti ne söz vermiş ise ne taahhüt etmiş ise bunu aynen yerine getirmiştir. Yine Cumhurbaşkanımız yedi düvele karşı doğru bildiği her konuda her zaman dik duruşunu sergilemiştir.

Milletimiz vefalıdır

-AK Parti’ye karşı bu milletin ümidini diri tutan nedir?

Milletimiz kendine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmamıştır. Millet her zaman Adnan Menderes’in hamlelerini Turgut Özal’ın zekiliğini unutmamış hizmetlerini unutmamıştır. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da öncelikle vatandaşlarımızın gönüllerine girdi. Gönüllerine girdiğini halka hizmetin hakka hizmet düsturları hareket ettiğini halkımız bilmekte. Bunun yanı sıra yine biraz önce söylediğimiz gibi her zaman Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla milletimizin gönüllerine girmiştir. Yine AK Parti bizim sloganımız olan “Onlar konuşur AK Parti yapar” dediğimiz gibi her zaman neyi söz vermişse, neyi yapmayı taahhüt etmişse bunu gerçekleştirmiş yapmıştır bununla da gurur duyuyoruz.

Afyon’un yıldızı parladı

-Biraz da yerele dönersek, AK Parti, Afyonkarahisar’a neler kazandırdı?

Özellikle iktidarımız dönemindeki son 15 yılda Afyonkarahisar kabuğunu gerçekten kırdı. İlimizde yaklaşık ona yakın 5 yıldızlı diyeceğimiz Termal otellerimiz var ve son Kurban Bayramı’nda da yüzde yüz doluluk ile çalıştık. Afyonkarahisar mermerin başkenti diyoruz. Çok güzel yeni fabrikalar kuruldu. Yine seracılık, domates seracılığı özellikle Afyonkarahisar’da şu anda çok önde. Tabii bu arada spor turizmini de unutmamamız gerekiyor. Afyonkarahisar bu manada termal spor tesislerinin en yakın olduğu mesafeye sahip. Bu nedenle büyük spor kulüplerimiz özellikle antrenman dönemlerinde Afyonkarahisar’ı tercih ediyorlar. Yine Afyonkarahisar’da hükümetlerimiz döneminde Şehir Hastanesi ile diyebileceğimiz çok büyük geniş kapasiteli bir devlet hastanesi de kazandı. Diğer yandan, üniversitemiz gerçekten bu manada çok büyük bir atak yaptı 50 bine yakın öğrenci sayısıyla Afyonkarahisar’ın ekonomisinde büyük katkısı var. Ve daha birçok hizmet bizim zamanımızda gerçekleşti.

-Cumhurbaşkanımızın bir dönem anlamlı bir ‘Ömer’ çağrısı olmuştu. Bu hususta ne dersiniz?

Türk milleti necip bir millet. Dolayısıyla bu milletin içerisinde her zaman Ömerler, Ebubekirler, Osmanlar, Aliler olmuştur. Bakın bunu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın bir sözü ile tankların altına yatan, uçaksavarların altında bulunan makineli tüfeklere göğsünü siper eden vatandaşlarımızla gördük. Anadolu’yu bize vatan eden 1071 Malazgirt Savaşı’ndaki Sultan Alparslan’dan İstanbul’u fetheden Fatih’e Kurtuluş savaşımızdaki Gazi Mustafa Kemal’den 15 Temmuz gecesindeki Ömer Halisdemir’e kadar nice Ömerler bu vatan için bu millet için şehit olmuştur. Ve eminim ki şehit olmayı gönlünden geçiren nice Ömerler vardır.

Güzel dinimize göre kadın ve çocuklar el üstünde tutulmalı

-Batı’nın Türkiye’ye karşı sinsi ve aşikar oyunlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Medeniyetin beşiği denen Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde yapılan insan hakları ihlallerini televizyonlardan izliyoruz. Özellikle Suriye’deki kendilerinin çıkardığı iç savaştan sonra insan hakları konusunda ne kadar geri olduklarını gösterdiler. Biz Türk milleti olarak başta Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu masum hiçbir kabahati olmayan genç, çocuk, kadın milyonlarca Suriyelinin temel ihtiyaçlarını karşılayarak hem milletimizin asaletini hem de dinimizin gereğini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanın en doğal hakkı olan yaşama hakkı da karşı batının sergilediği umursamaz tavır, ne kadar insan haklarına bağlı olduklarını da gösteriyor. Tabii kendi dindaşlarına karşı gösterdikleri anlayışla bir Müslüman kişiye karşı gösterdiği anlayış ortada. Yine özellikle Amerika’da ırk üzerinden yapılan insan hakları ihlalleri de izlemekte. Söylediğimiz gibi kendilerine gelince insan hakları; bir siyahi veya Müslümana karşı nasıl tavır takındıklarını, ne kadar insancıl olduklarını görüyoruz.

-Kadın ve çocuklar haklarını nasıl aramalı?

Türkiye’de özellikle AK Parti iktidarları döneminde insan hakları kadın ve çocuk hakları ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı ve kanunlar çıkartıldı. Bizim dinimizin de gereği kadın her zaman el üstünde tutulması gereken hakeza çocuk yine el üstünde tutulması iyi terbiye edilmesi güzel isim verilmesi ve topluma vatanına ailesine dinine iyi hizmetler yapacak şekilde yetiştirilmesi gereken bir değer. Biz de onlara hakettikleri değeri veriyoruz.