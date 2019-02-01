"Gönül belediyeciliği' esasıyla tevazu içinde çalışıyoruz"

Bakan Murat Kurum, Burdur Valisi Hasan Şıldak'la bir süre görüşmesinin ardından, il koordinasyon toplantısına katıldı.

Kurum, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, göller ve gönüller diyarı Burdur'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 11 maddelik seçim manifestosu yayımladığını hatırlatan Kurum, manifestoda yer alan projeler çerçevesinde illeri ziyaret ettiklerini aktardı.

Kurum, bugüne kadar 35 ilde 67 ziyarette bulunduklarını vurgulayarak, "Hazırladığımız eylem planı çerçevesinde şehirlerimizin kalitesini ve yaşam seviyesini yukarıya çıkarmak, istihdamı artırmak, kentsel dönüşümü yatay mimariye uygun biçimde yapmak. 81 ilimizde en az bir millet bahçesi hedefiyle kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekareye çıkarmak suretiyle 'gönül belediyeciliği' esasıyla, tevazu içinde valilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yatay mimariye vurgu yaptı

Burdur'un geleceğine ilişkin birçok projeyi toplantıda görüştüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Yatay mimariyle buradaki yerel mimariyi yansıtacak, şehir yaşamına örnek bir kentsel dönüşüm projesini merkezdeki Bozkurt Mahallesi'nde başlatıyoruz. 100 bin metrekarelik alanda yaklaşık 655 konut, karakol, kütüphane ve çevre düzenlemesini içeren projede 324 hak sahibimiz var. Buranın ihalesini yaptık, en kısa zamanda kentsel dönüşüm projesini manifesto çerçevesinde gerçekleştirmiş olacağız. Diğer bir kentsel dönüşüm projesi de kentin girişinde Burdur'a yakışmayan hem deprem hem de mal güvenliğini riski taşıyan Necatibey Mahallesi, Manastır bölgesi diye ifade edilen 159 bin metrekarelik alanda 555 konut gerçekleştirmek üzere örnek bir proje yapacağız. Bu projeler kapsamında Burdur'un eski mimarisinden örneklerin yansıtıldığı 2019 yılı içinde ihalesini gerçekleştirerek hak sahiplerine teslim etmek suretiyle bu kentsel dönüşümü de yapmış olacağız."

Kurum, gölleri ile meşhur Burdur için çevre düzenlemesi projelerinin de olduğunu vurgulayarak, hem Burdur Gölü'ndeki su seviyesi ile ilgili hem de etrafındaki çevre düzenlemesi projesini valilik, özel idare bünyesinde ve Bakanlıkla gerçekleştireceklerini kaydetti.

- Burdur Gölü özel koruma alanı

Burdur Gölü etrafında özel çevre koruma bölgesi ilan edecekleri projeye ilişkin de bilgi veren Kurum, "Yürüyüş, bisiklet yolları, dinlenme alanları, Burdur'un turizm ve istihdamını artıracak birçok ögeyi içinde barındıran projeyi de yapacağız." dedi.

Kurum, Burdur Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatının tamamlandığını belirterek, tesise işletme izni verdiklerini ve Burdur'un artık katı atık düzenleme tesisine sahip olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, tesisin yüzde 80'inin Bakanlığın hibesi ile geriye kalan yüzde 20'lik kısmının da Burdur etrafındaki Belediyeler Birliği desteğiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Kurum, İnsuyu Mağarası'na yönelik bir projenin de ilk etabı olan çevre düzenlemesi ve mağaranın içindeki düzenlemeleri bitirdiklerine işaret ederek, projenin ikinci etabı olan yürüyüş ve dinlenme alanlarını da yapacaklarını bildirdi.

Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi talebine ilişkin hazine arazilerinin kullanılması amacıyla Burdur Gölü etrafında lavanta yetiştirilmesi için çalışma başlatacaklarını belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu proje kapsamında tanıtım merkezi yapacağız. Bölgeye gelen vatandaşlarımız lavanta ürünlerini alabilecekleri, lavanta ile ilgili her türlü bilgiyi edinecekleri, dinlenebilecekleri ve lavanta bahçeleri içinde gezebilecekleri, bu alanı da bakanlığımız, bir kısmını hibe bir kısmını da valiliğimiz kapsamında yapılmak üzere tanıtım merkezi projesini gerçekleştirmiş olacağız. Manifesto çerçevesinde en önemli şey, şehirlerin yaşam kalitesini artırmak, yeşil alan seviyesini yukarıya çıkarmaktır. Biz de bu çerçevede ikinci 100 günlük eylem planları kapsamında 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda 52 millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Burdur Gölü kenarında yapılacak olan yeni hastanenin hemen yanında Burdur'a millet bahçesi kazandıracağız. 40 dönümlük alan üzerinde imalatı TOKİ Başkanlığınca gerçekleştirilecek alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve millet kıraathanesinin de içinde bulunduğu projeyi 2019 yılı içinde başlatacağız. Bucak ilçesinde de 238 sosyal konut uygulamasını da başlatacağız, 2019 yılı içinde ihalesini gerçekleştirerek bölgedeki alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız."

- İkinci Millet Bahçesi Salda'ya

Bakan Kurum, Burdur'a ikinci millet bahçesini de Salda Gölü etrafında yapacaklarını belirterek, açıkladıkları projeler kapsamında Burdur'un yaşam kalitesinin üst seviyelere çıkacağını sözlerine ekledi.