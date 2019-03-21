Gönen’e yeni Hükümet Konağı

Isparta’nın Gönen ilçesinde yapımı tamamlanan Gönen Hükümet Konağı törenle hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış törenine TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Vali Ömer Seymenoğlu,AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Gönen Kaymakamı Okan Leblebicier, Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile ilçe sakinleri katıldı.

Bilgiç: “Gönen güzel eserlerle güzelleşiyor”

Gönen Hükümet Konağının hayırlı olmasını dileyen TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Gönen Hükümet Konağı bölgeye gerçekten çok yakıştı ve ayrı bir güzellik kattı. Zaten Gönen ilçemiz güzeldi ama güzel eserlerle daha da güzelleşiyor. Tabi bu esere katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Gönen Kaymakamı Okan Leblebicier ve Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da yaptıkları konuşmada yeni Hükümet Konağının, yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.

Konuşmaların ardından Isparta Müftüsü Bayram Şahin’in yaptırdığı dua sonrasında Gönen Hükümet Konağı protokol üyelerince törenle hizmete alındı.