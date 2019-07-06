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Gönen’de sahte tarım ilacı operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sahte tarım ilacı satanlara jandarma operasyon düzenledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:02
Gönen’de sahte tarım ilacı operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sahte tarım ilacı satanlara jandarma operasyon düzenledi. Sahte tarım ilacı üreten 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gönen ilçesinde bazı şahısların sahte tarım ilacı üreterek piyasaya sürdüklerine dair bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Gündoğan Mahallesinde A.A., M.A., A.Ş., E.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde arama yaptı. A.A. ve E.K. isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde 40 litre sahte olduğu değerlendirilen tarım ilacı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak A.A., M.A., A.Ş., E.K. ve Ö.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:02
  1. doğa

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