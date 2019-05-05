Gönen’de hıdrellez coşkusu
Balıkesir’in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.05 Mayıs 2019 Pazar 18:15
Balıkesir’in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.
Buyıl hıdrellez ile Ramazan ayının bir araya gelmesi nedeniyle Ramazan ayı arefesinde yaklaşık 5 bin Gönenli Gündoğdu mahallesinde bulunan koruluk alanda hıdrellez coşkusu yaşadı.
Mangalı kapan Gönenliler Ramazan öncesi Gündoğdu alanında piknik yaptı. Hemde gönüllerince eğlendiler. Yetkililer bu yıl ki hıdrellez şenliklerine yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini açıkladı.
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