Gönen’de hıdrellez coşkusu Balıkesir’in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde hıdrellez kutlamaları coşku içinde yapıldı.

Buyıl hıdrellez ile Ramazan ayının bir araya gelmesi nedeniyle Ramazan ayı arefesinde yaklaşık 5 bin Gönenli Gündoğdu mahallesinde bulunan koruluk alanda hıdrellez coşkusu yaşadı.

Mangalı kapan Gönenliler Ramazan öncesi Gündoğdu alanında piknik yaptı. Hemde gönüllerince eğlendiler. Yetkililer bu yıl ki hıdrellez şenliklerine yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.