Gönen’de FETÖ operasyonu Balıkesir’in Gönen ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ziraat mühendisi bir kişi Gönen’de yakalandı. Yetkililer FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirtti.

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