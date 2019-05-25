Gönen’de çiftliğe uyuşturucu operasyonu Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir hayvan çiftliğine yapılan operasyonda kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir hayvan çiftliğine yapılan operasyonda kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda; Gönen’in Gaybular Mahallesi’nde şüpheli S.D.’nin kendisine ait hayvan çiftliğinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Alınan duyum üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bahse konu çiftlikte yapılan arama sonucunda 517 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.D., Adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

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