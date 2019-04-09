Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yapılan çalışmaları değerlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim MüdürüHakan Gönen, Lise ve Yüksek Öğretime geçiş sınavları ve Bakanlıkça hazırlanan örnek soruların okullardaki uygulamaları, Destekleme ve Yetiştirme Kursların verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili birçok değerlendirmelerde bulundu.

Gönen, “Eğitim öğretim hizmetlerinin koordinasyon ve yürütülmesinde gereken titizlik ve hassasiyeti göstereceğinize inancım tamdır. Yapacağınız özverili çalışmalar için şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim” dedi.