0553 313 94 23

Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı yaptı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen , İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantısı yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:32
Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı yaptı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen , İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantısı yaptı.


Toplantıda yapılan çalışmalar, öğrencilerin başarı durumları, yaz ayında yapılması gereken çalışma,onarım okulların eksikleri yeni öğretim yılına okulların hazırlanması konuları ele alındı.


Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bu sene başarılı bir yıl geçirdik. Türkiye sıralamasında LGS de başarımız yükseldi. Başarımızı Önümüzdeki Öğretim yılında daha ileri seviyeye çıkaracağız. Bunu hep beraber yapacağız. Okullarımız 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına şimdiden hazır hale gelmelidir. Her ilçe çalışmalarını bu şekilde yürütsün ve eksiklerini gidersin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    1. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    2. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    3. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    4. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    5. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    6. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    7. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    8. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    9. İstanbul ve Mersin’de sahte altın..
    10. TürkTraktör yeni nesil ustalar..
    11. Jandarma Trafik Marmaris’i havadan..
    12. Çocuklar ve gençler halk oyunları..
    13. Otomobilin motoruna giren kediyi..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"
    16. Güvenlik görevlilerine insan..
    17. Açık havada sinema keyfi
    18. Hindistan'da çocuk istismarcılarına..
    19. Görevi kötüye kullanan polislerden 3’ü..
    20. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2...
    21. İzocam’dan ısı yalıtımı sunan yeni bir..
    22. Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    23. Denizli Büyükşehir Belediyesi 15..
    24. Ziraat odaları başkanları Çeşme’de..
    25. Çankaya’dan Kızılay’da asfalt çalışması
    26. Milli Savunma Bakanlığından FETÖ’nün..
    27. Edirne'de tarihi camiye çirkin saldırı
    28. Kavak Deresi'nin suyunda inceleme
    29. İdlib’de yaralanan asker memleketinde..
    30. Bu çadır kamp tatil için değil,..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!