0553 313 94 23

Gonca Vuslateri'ne tepki yağdı!

Oyuncu Gonca Vuslateri, İstanbul Havalimanı'nda bir kadın yolcunun şirket personeline yönelik tavrını eleştirirken, sosyal medyada "sen de farklı değilsin" mesajları aldı.

28 Nisan 2019 Pazar 08:38
Gonca Vuslateri'ne tepki yağdı!

İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapında şirketin kadın personeline hakaret ve aşağılamalarda bulunan kadının görüntüleri gündem olmuştu.

"İKİ YÜZLÜSÜN GONCA"

Oyuncu Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, kadın yolcunun bu tavrına tepki gösterirken, daha önce yaptığı benzer hareketler de kendisine hatırlatıldı.

 

Bazı takipçileri, geçmişte de kendsinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek "iki yüzlülükle" suçladı.






 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:38
  1. İstanbul
  2. Gonca Vuslateri
  3. Ünlülerin dünyası Haberleri

YORUM YAZ

  • keremkerem27 dk önce
    türk erkeğiyle evlenmem diyordubu hatun kişi,hala türkiyedemi yaşıyor.
  • Mikail okurogluMikail okuroglu1 sa önce
    Bunların çoğunun içinden çıktıkları halka değer vermezler sorumlusu da bu halk dir gereğinden fazlası bunları şımartılmış kılar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sosyolog Eyyüp Altun’dan Ermeni ve Kürt sorunları hakkında çarpıcı açıklamalar
  1. Sosyolog Eyyüp Altun’dan Ermeni ve..
  2. Raptors 1-0 önde, Nuggets yarı finalde
  3. Erzurum’a ait Göğermiş peyniri pideyle..
  4. Sudan'da parti toplantısını bastılar!..
  5. TBMM'de bu hafta
  6. Tırnakçılık anı kameralara yansıdı
  7. Ümraniyeli Bilge Çocuklardan..
  8. Hayvanat Bahçesine Ziyaretçi Akını
  9. Mide yanması için hangi bölüme gidilir?
  10. Rektör Çomaklı, 5. Anadolu Tarih ve..
  11. Doğmamış bebeğin sır ölümünü anne..
  12. Yurtta hava durumu
  13. (Özel) ’Cadıköy’ün kadın kramponları..
  14. (Özel) Susurluk tostu ve ayranını..
  15. Engelleri resimleriyle aştılar
  16. Bursa Mehter Takımı Fransa’yı fethetti
  17. Polisten pazarda dolandırıcılık ve..
  18. Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler
  19. Ev değil cephanelik
  20. Altınoran KKTC’de Adana’yı anlatacak
  21. Tezgahlarda yasak bolluğu
  22. İstanbul seçim sonuçları son durum ne?..
  23. YSK sandık başkanı başvurularını..
  24. Abdurrahim Albayrak: Şampiyon..
  25. Türkiye dünyaya şov yapacak! Silahlar..
  26. Biberiye otunun yararları nelerdir?..
  27. Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
  28. Türk jetlerinden Katar'da gövde..
  29. Çamlıca Camii'nde mahşeri kalabalık!
  30. Konyaspor, Galatasaray galibiyetine..
Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

Günün Karikatürü

28 Nisan 2019
Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
"Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
"Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak