Gonca Vuslateri'ne tepki yağdı!

İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapında şirketin kadın personeline hakaret ve aşağılamalarda bulunan kadının görüntüleri gündem olmuştu.

"İKİ YÜZLÜSÜN GONCA"

Oyuncu Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, kadın yolcunun bu tavrına tepki gösterirken, daha önce yaptığı benzer hareketler de kendisine hatırlatıldı.





Bazı takipçileri, geçmişte de kendsinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek "iki yüzlülükle" suçladı.













