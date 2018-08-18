Gonca Işık Yılmaz Batur kimdir? Gonca Işık Yılmaz Batur Ticaret Bakan Yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı kararına göre iki atama gerçekleştirili. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı. Gonca Işık Yılmaz Batur kimdir?

Hükümetin ticaret politikaları kadınlara emanet. ABD ile ticaret savaşlarının yaşandığı son zamanlarda tüm gözlerin çevrildiği Ticaret Bakanlığına kritik bir atama gerçekleştirildi. Ticaret Bakan yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan'ı getirerek kadınlar duyduğu güveni ortaya koymuştu. Yardımcısının da kadın olarak atanması Başkan Erdoğan'ın ticaretin kadın eliyle büyüyeceğine olan inancını ortaya koydu.

Gonca Işık Yılmaz Batur kimdir?

Gonca Işık Yılmaz Batur, 1970 senesinde Konya’da doğdu. Kibar Holding Grup Satın Alma Başkanlığı görevini sürdürdü. Yılmaz Batur, Ağustos 2018’de Ticaret Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı.