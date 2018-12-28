Gomis'ten Fenerbahçe'nin transfer teklifine olumsuz cevap

Aralık ayının başında bir otelde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile bir araya gelen Gomis'in, Sarı-Lacivertliler'in teklifine, "İlginiz için teşekkür ederim ancak Galatasaray ile özel bir bağım var. Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyerim" diyerek cevap verdiği ortaya çıktı.

S.Arabistan'da 10 milyon euro alıyor

Gomis Suudi Arabistan'da yıllık 10 milyon Euro kazandığı için takımından ayrılmayı düşünmüyor. Fransız futbolcu Al Hilal'de başarılı bir sezon geçiriyor.