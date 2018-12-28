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Gomis'ten Fenerbahçe'nin transfer teklifine olumsuz cevap

Sezon başında Galatasaray'da ayrılan Gomis, Fenerbahçe'nin transfer teklifini geri çevirdi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:54
Gomis'ten Fenerbahçe'nin transfer teklifine olumsuz cevap

Aralık ayının başında  bir otelde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile bir araya gelen Gomis'in, Sarı-Lacivertliler'in teklifine, "İlginiz için teşekkür ederim ancak Galatasaray ile özel bir bağım var. Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyerim" diyerek cevap verdiği ortaya çıktı.

S.Arabistan'da 10 milyon euro alıyor

Gomis Suudi Arabistan'da yıllık 10 milyon Euro kazandığı için takımından ayrılmayı düşünmüyor. Fransız futbolcu Al Hilal'de başarılı bir sezon geçiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:54
  1. Comolli
  2. Gomis
  3. Al Hilal

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