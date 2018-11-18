Gomis'ten Albayrak açıklaması: Zamanı gelince...

Suudi Arabistan'ın El Hilal takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Gomis, sosyal medyadaki kişisel hesaplarından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm El Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. İkinci olarak bu, Galatasaray ve taraftarlarına büyük saygısızlık olacaktır. Kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı konuşmasına izin veremem. Her şeyden önemlisi, hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Zaman ilerledikçe, tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak."

Albayrak ne demişti?

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulundaki konuşmasında, yıllık 3 milyon 300 bin euro alan Gomis'in kendilerinden, yıllık 5 milyon euro ödeme yapılması ya da sözleşmesinin uzatılması talebinde bulunduğunu söylemişti.

Albayrak, Fransız futbolcunun parasını alamadığı için geçen sezon Kayserispor ile deplasmanda yapılan maça gitmediğini aktarıp, ertesi hafta ise İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı gösterdiğini hatırlatmıştı.