Gömeç’te polis kuş uçurmuyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri düzenlenen operasyonla 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş cezası olan bir kişi ile açıktan hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 1,66 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesi, aracında yapılan aramada ise 6,36 gram scank ile 4,73 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ekiplerin E-87 karayolundaki uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde ise hakkında, ‘Tefecilik, Silahla Tehdit, Ruhsatsız Silah Taşıma ve Hakaret’ suçlarından aranması ve yakalanması olan, iki yıldır kolluk kuvvetlerinden kaçan T.G. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu arada yine polis, açıktan hırsızlık şüphelisi Y.S.B isimli kişinin İzmir’den ilçeye geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Gerekli tertibatı alan ekipler şüpheli kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında 1,66 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen sentetik uyuşturucu maddesi ile aparat olarak kullandığı boş tükenmez kalem dışı, aracında yapılan aramada ise 6,36 gram scank ve 4,73 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Y.S.B. isimli şahıs hakkında ‘Açıktan Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti’ işlem yapıldı. İlçede polisin suçlularla amansız mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.