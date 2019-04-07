Gömeç’te 21 göçmen yakalandı
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.07 Nisan 2019 Pazar 22:14
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.
Sabah saatlerinde bindikleri fiber bir tekne ile denize açılan göçmenler, o sırada rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.
Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu tekneyi durdurarak, içerisindeki 7 erkek, 4 kadın ve 10 çocuktan oluşan 20 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 21 göçmeni ele geçirdi.
Yakalan göçmenler, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Göçmenler için yasal işlem başlatıldı.
YORUM YAZ