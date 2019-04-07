Gömeç’te 21 göçmen yakalandı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 21 göçmen yakalandı.

Sabah saatlerinde bindikleri fiber bir tekne ile denize açılan göçmenler, o sırada rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu tekneyi durdurarak, içerisindeki 7 erkek, 4 kadın ve 10 çocuktan oluşan 20 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 21 göçmeni ele geçirdi.

Yakalan göçmenler, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Göçmenler için yasal işlem başlatıldı.

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