0553 313 94 23

Gömeç’te 100 yıllıkçöp sorunu çözüldü

Gömeç ilçesinde, Merkez ve Karaağaç mahallesinin belki 100 yıllık sorunu olan ve çevreyi önemli derecede tahrip eden, çöp sorunu çözüldü.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:07
Gömeç’te 100 yıllıkçöp sorunu çözüldü

Gömeç ilçesinde, Merkez ve Karaağaç mahallesinin belki 100 yıllık sorunu olan ve çevreyi önemli derecede tahrip eden, çöp sorunu çözüldü. Belediye Başkanı Kazım Arslan, çöplerin araçlarla Balıkesir’e taşındığını söyledi.


Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Gömeç’te son iki üç yılda çok büyük gelişme yaşanırken, çöp sorununun da çözülmesi vatandaşları sevindirdi. İlçe Merkezi ve Karaağaç Mahallelerinde bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler temizlenirken, tırlar ile Balıkesir’deki Büyükşehir Tesislerine gönderiliyor. Gömeç’in Körfezde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Gömeç’in önemi, 2014 yerel seçimleri sonrasında bizim göreve gelmemiz ile daha da arttı. İlçeye sihirli bir el değmiş gibi, her şey yoluna girmeye başladı. Özellikle Gömeç merkez ve Karaağaç mahallesinin belki de 100 yıllık sorunu olan ve çevreyi önemli derecede tahrip eden, ilçenin yer altı suları olduğu kadar yer üstüne de zararlar veren Çöp sorunu çözüldü.Vahşi çöp alanı olarak kullanılan alanın artık taşınması ile Gömeç birçok olumsuzluktan kurtuluyor. Göreve gelir gelmez öncelikle ilçenin sorunlarını tespit ederek hemen çalışmaya başladık. Başta ilçe ile bağlantılı olan yolların yapılması, su sorunun halledilmesi, çarpık kentleşmeyi, modernize çalışmalarımız başladı. Gömeç’te 100 yıllık bu sorunu çözmek vatandaşlarımızı da sevindirirken, önceden kalan çöp alanının temizlenmesi de devam ediliyor. Kısa bir süre sonra eski çöp depolama alanında temizlik çalışmaları bittikten sonra bu alanı da yeşillendirmek istiyoruz. Artık, Gömeç’te vatandaşlarımız için çöp sorun olmaktan çıktı. Havamız, suyumuz, denizimiz, çevremiz daha temiz olacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş adamlarıyla buluştu
    1. Başkan Pekyatırmacı TÜMSİAD üyesi iş..
    2. "Geleneksel oyunlarımız için bir..
    3. Otoyolda sıkıştırılan otomobil..
    4. Spor Toto Süper Lig’in 31...
    5. Ligin ikinci yarısındaki derbilerin..
    6. Hayvansever derneklere Büyükşehir’den..
    7. SASKİ personellerine yönelik ‘Temel..
    8. Hem muhtarlığa hem de belediye..
    9. Mağdur olduğu iddia edilen Yavaş’ın..
    10. AFAD deprem simülasyon tırı KKTC’de
    11. AKM’de Yazar Mehmed Niyazi’ paneli..
    12. İBB Adayı Binali Yıldırım: “Yolları..
    13. Fransız askeri gemisi Çanakkale..
    14. Spor Toto Süper Lig’in 28...
    15. Burhaniye’de camilere belediye bakımı
    16. Adana'da minibüs devrildi: 19 yaralı
    17. Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını..
    18. Ayvalık Ziraat Odası’ndan çiftçilere..
    19. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!..
    20. Gömeç’te 100 yıllıkçöp sorunu çözüldü
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"