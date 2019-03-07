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Gömdüğü iddia edilen annesini Müge Anlı’da kayıp olarak aradı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolan ve bulunamayan Hacer Cengiz (83) olayında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan flaş gelişmede Cengiz’in oğlu ve gelini gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:50
Gömdüğü iddia edilen annesini Müge Anlı’da kayıp olarak aradı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolan ve bulunamayan Hacer Cengiz (83) olayında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan flaş gelişmede Cengiz’in oğlu ve gelini gözaltına alındı. Oğul M. Cengiz, annesini Müge Anlı’nın programında aramıştı.



Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde yaşayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz, 31 Aralık 2013 tarihinde kaybolmuştu. O güne kadar köyünden hiç çıkmayan yaşlı kadının bulunamaması üzerine o günlerde yakınları Müge Anlı’ya başvurmuştu. Müge Anlı’nın canlı yayınına gelen yaşlı kadının oğlu M. Cengiz ve gelini L. Cengiz ile sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.


O günlerde yapılan araştırmalarda Hacer Cengiz, kaybolduktan sonra ailenin traktörünün köyden çıktığı iddia edilirken, Gelin L. Cengiz daha önceki yayınlanan bir programda, "Biri öldürülecek olsa 3 köy öteye atılır" dediği belirtildi.



Oğul M. Cengiz annesini öldürdüğü iddiası


6 yılın ardından Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı; oğul Cengiz, gelin L. Cengiz gözaltına aldı. Torun M. Cengiz de güvenlik ekiplerince aranıyor. Annesini arama için Müge Anlı’ya çıkan oğul M. Cengiz, annesini öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf ettiği iddia edildi.


Hacer Cengiz’in cesedine ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:50
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