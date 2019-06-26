Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi olacak

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde ilk defa AK belediyecilik ile tanışan Bilecik’in Gölpazarı ilçesinin genç Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçenin göç veren değil göç alan bir ilçe haline geleceğini söyledi.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler mevcut CHP’li Belediye Başkanı Vedat Kazıcı’yı 700 oy farkla geçerek Belediye Başkanı seçilen Hayri Suer’e İhlas Haber Ajansı Bilecik Temsilcisi İbrahim Rafet Sünetci "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. 2017 yılında 11 bin 546 olan nüfusun 2018 yılında 10 bin 591’e düştüğünü bununda en büyük sorunu gençlerin iş imkânı olduğunu anlatan Suer, "İyi bir seçim dönemi geçirdik. Birçok zorluğa, engellere karşı seçimi kazandık. Gölpazarı halkı ilk defa bir AK belediyeciliği seçti. Bizler de Gölpazarı halkına hizmet için elimizden geleni yapacağız. İlk önce Gölpazarı 10 bin nüfuslu bir ilçe. Belediye biz geldiğimizde 10 bin nüfuslu ilçenin borcu faizlerle birlikte yaklaşık 40 milyon. Bunu bizler görünce şaşırdık ama yapacak bir şey yok. Bizim burada hem hükümet olmamız hem de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez beyin buralı olması bizlere artı kazandıracak. Onların desteği ile ilçemize güzel yatırımlar yapacağız" dedi.

"İlçemizde organize sanayi kurmak için çalışmalara başladık"

İlk etapta Bilecikliler dernekleri ile sürekli istişare ettiklerini ve İstanbul’da yaşayan Gölpazarı aileleri ziyaret ettiklerini anlatan Suer, "Artık İstanbul seçimleri bitti. Ekrem İmamoğlu halkın demokratik seçimi ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve kendisini tebrik ediyoruz. Artık biz ilçemize hizmet etmek noktasında çalışmalara başladık. İlk olarak ilçemize büyük sanayi kuruşlarının yer alacağı bir OSB düşünüyoruz. Burası için girişimler başladı. Birkaç büyük sanayi, kuruluşları ile görüştük. Bakanımız destekleri ile ilçemize bu kuruluşları getirerek, ilçemizde iş imkânları sağlayacağız. İlçemiz artık göç veren bir ilçe değil, göç alan durumuna gelecek. Bundan sonra da ivedilikle ilçemizin diğer sorunları ile ilgileneceğiz. Seçim sonrası Milletvekilimiz Selim Yağcı beyin büyük uğraşlarıyla ilçemize sıcak asfalt atıldı. Ona da buradan Gölpazarı halkı adına teşekkür ederim" dedi. Aynı zamanda elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmalarımız devam ediyor.

Öte yandan 2002-2018 yılları arasında AK Parti’de kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde yer alan Suer, uzun yıllar yerli ve yabancı birçok firmada mali ve idari işler yöneticiliği yapıyordu. Suer, evli ve 3 çocuk babasıdır.