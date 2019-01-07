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GollerCepte'de ilk yarının en çok izlenen takımı Galatasaray oldu

GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en çok takip edilen karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:46
GollerCepte'de ilk yarının en çok izlenen takımı Galatasaray oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en çok takip edilen karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. 2-2'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı 535 bin kişi izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının "En"leri belli oldu. Uygulama üzerinden en çok takip edilen takım Galatasaray olurken, ilk yarının golünü ise sarı-kırmızılıların yıldızı Ryan Donk attı.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda en çok izlediği takımı Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların golleri ve maç özetleri toplamda 4 milyon 221 bin kez izlendi. Ryan Donk’un ligin 8. haftasında sarı-kırmızılılara Antalyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golünü ise 210 bin kişinin izledi. Bu gol GollerCepte uygulamasının ilk yarıdaki en çok izlenen sayısı oldu.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in ilk yarısında en çok izlenen karşılaşma da 11. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan ve 2-2’lik beraberlikle noktalanan mücadeleyi 353 bin kişi izledi. Uygulama üzerinden ligin çok çok maç ve gol özeti izlenen haftası ile 1. hafta oldu.


- En çok izleyen il Diyarbakır


Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Süper Lig maç özetleri dışında Avrupa’nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetleri ile birlikte ligde bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de kullanıcılarına sunan, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlayan GollerCepte uygulamasını ilk yarıda en çok izleyen şehir ise Diyarbakır oldu.

Uygulama üzerinden 2018 yılının en çok izlenen VAR kararı ise Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanan ve 3-0 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlanan Akhisarspor-Galatasaray maçında gerçekleşti. Maçın 13. dakikasında Akhisarspor’un Regattin’in ile bulduğu gol sonra yapılan VAR incelemesi yılın en çok izlenen VAR videosu oldu.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da "GOL "yazıp "2200"ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, "http://gollercepte.tv" adresine de ücretsiz olarak ulaşıp "http://trcll.im/GollerCepte" adresinden uygulamayı indirebiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:46
  1. Turkcell

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