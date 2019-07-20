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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

- Turnuvaya 22 sporcu katılıyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:17
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan turnuvaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk raundunun sonunda erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan 45 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy 31 stableford skorla ikinci oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Dara Muhammed Saf ve Ankara Golf Kulübünden Fırat Genelioğlu da yirmi dokuzar stableford skorla üçüncü basamağı paylaştı.

Genç kızlarda da Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Öykü Alav 41 stableford skorla birinci, Ayşegül Can ile Nehir Aracı kırkar stableford skorla ikinci, Selen Oral 36 stableford skorla üçüncü sırada turnuvanın birinci gününü tamamladı.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası, yarın oynanacak final raundunun ardından madalya töreniyle tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:17
  1. Ankara
  2. Golf
  3. Samsun
  4. TGF Yerel Yıldızlar Turu
  5. Türkiye Golf Federasyonu

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