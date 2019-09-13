Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Organizasyonda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı

ANTALYA (AA) - Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç adına golf branşında düzenlenen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübünde düzenlenen organizasyonda 11 ülkeden 55 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın ikinci raundu sonunda erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko, toplamda 140 (-4) vuruşla ilk sıradaki yerini korudu. Danimarkalı golfçü Oliver Bredahl-Kjaer ve İngiliz golfçü Oliver Claireaux 143'er (-1) vuruşla ikinci, Danimarka'dan Mads Roddik, Hırvatistan'dan Lucas Buerk, Malta'dan Andy Burg, Almanya’dan Lucas Kahl ile Danimarka'dan Kasper Nyland 144'er (par) vuruşla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 138 (-6) vuruşla birinci, Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 139 (-5) vuruşla ikinci, Türk milli sporcu Ayşe Demir ise 151 (+7) vuruşla üçüncü sırada bulunuyor. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 15 Eylül Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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