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Gölette su sızıntısı 12 haneyi boşalttırdı

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan Alucra Göleti’nde yaşanan su sızıntısı üzerine 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:18
Gölette su sızıntısı 12 haneyi boşalttırdı

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan Alucra Göleti’nde yaşanan su sızıntısı üzerine 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.


Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alucra Göleti’nde gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğünden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:18
  1. doğa

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