0553 313 94 23

Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu

Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu ekiplere bildirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 03:54
Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu

Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, çobanı bulmak için gölette arama çalışması başlattı.


Olay, akşam 17.00 sularında Bursa’nın İznik İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç’a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç’ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç’a ait herhangi bir ize rastlamadı. Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette arama çalışması başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 03:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı
    1. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    2. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    3. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    4. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    5. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    6. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    7. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    8. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    9. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    10. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    11. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    12. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    13. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    14. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    15. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    16. Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs..
    17. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü
    18. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    19. Alkollü sürücünün otomobili polis..
    20. "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
    21. Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'af'..
    23. ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    24. Almanya'da Kadir Gecesi
    25. Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman..
    26. Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
    27. İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 82..
    29. Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar
    30. ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak