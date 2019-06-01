0553 313 94 23

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara ara verildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 05:31
Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara ara verildi. Ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte aramalara devam edecek.


Bursa’nın İznik İlçesi kırsal Çamoluk Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç, koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyince yakınları koyunları otlattığı yerde aramaya çıktı. Sağdıç’ın şapkasını göletin kenarında ve gölet üzerinde de telef olmuş bir koyun farkedilince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Sağdıç’ın gölete atlamış bir koyunu kurtarmak için peşinden girdiği ihtimali üzerine AFAD ve deniz polisi ekiplerine bildirildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sağdıç’a ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.


Çoban köpeği bir an olsun göletten ayrılmadı


Çobanlık yapan Ahmet Sağdıç’ın çoban köpeği duman, arama kurtarma çalışma faaliyetleri esnasında bir an olsun gölet kenarından ayrılmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 05:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram trafiği... Bir süre durma noktasına geldi... 10 KM'yi geçti
    1. Bayram trafiği... Bir süre durma..
    2. Bakan Soylu çalışmaları denetledi.....
    3. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    5. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    6. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    7. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    8. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    9. Gölette aranan çobanın arama..
    10. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    11. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    14. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    15. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    17. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    18. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    19. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    20. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    21. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    22. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    23. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    24. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    25. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    26. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    27. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    28. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    29. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    30. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!