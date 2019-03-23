Göletlere 25 bin adet pullu sazan

Kütahya’nın Şaphane ilçesindeki göletlere 25 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Şaphane Göleti, Karamanca ve Kızılkoltuk tarımsal sulama göletlerinin balıklandırılması amacıyla toplam 25 bin adet yavru pullu sazan balığı göletlere bırakıldı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş, yaptığı açıklamada, ’’Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların ’boy’ ve ’mevsimsel av yasaklarına’ uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir’’ dedi.