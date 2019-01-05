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Göle döndü... Sular altında kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:09
Göle döndü... Sular altında kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yağış şehirlerarası yolları da etkiledi. Bugün etkisini devam ettiren sağanak nedeniyle Ariket Deresi taşarak Adıyaman-Diyarbakır yolunu göle çevirdi. Sel suları ile kaplanan yolun bir şeridi su tahliyesi için trafiğe kapatıldı. Trafik tek yönlü olarak verilince sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 06:39
  1. Diyarbakır
  2. Adıyaman
  3. göl
  4. adıyaman
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