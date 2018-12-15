0553 313 94 23

Göle attığı ağı toplarken kayıktan düştü

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen kişi arama çalışması başlatıldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
Göle attığı ağı toplarken kayıktan düştü

Derbent Baraj Gölü batık minare yakınlarında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düştü. Gölde kayığı başı boş bir vaziyette baraj kapaklarına doğru gittiğini gören vatandaşlar tekleriyle onun yanına gitti. Kayıkta kimseyi görmeyince onu kenara çeken vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi gölde arama çalışmaları başlattı. Kayıp şahsın gölde ve karada arama çalışmaları sürüyor.

'Kayığın yanına gittiğimizde boştu'

Başıboş bir vaziyette giden tekneyi kenara çeken Sebahattin Orta, "Ağı sermiş bize haber verdiler. Kayığın suda başı boş kapaklara doğru gittiğini söylediler. Biz de buradan motorlu kayığımızı çalıştırdık. Kayığın yanına gittiğimizde boştu. Kayığı kenara çektik. Kayıkta küreğin biri yoktu” dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
  1. Samsun
  2. Bafra

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    1. 'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni..
    2. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    3. Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD..
    4. Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına..
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    6. "İstanbul'un delileri ve meczupları"..
    7. "Tunus yol kesicilere rağmen..
    8. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    9. Abdurrahim Albayrak "Farkı koruduk"..
    10. Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e..
    11. THY'den Erbil'deki başarılı seyahat..
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2018
    14. Göle attığı ağı toplarken kayıktan düştü
    15. Niğde'de feci kaza! Takla atan..
    16. Köylüler termik santrale karşı..
    17. Kaza yapan otomobil mobilya atölyesine..
    18. Filistinli, İranlı ve Türk..
    19. Toronto’da Türk Filmleri Haftası
    20. Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı'..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok