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Golden Pumpkin kısa film yarışmasına başvurular başladı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen ‘Uluslararası Golden Pumpkin Kısa Film’ yarışması 15 Ekim’de yapılacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:52
Golden Pumpkin kısa film yarışmasına başvurular başladı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen ‘Uluslararası Golden Pumpkin Kısa Film’ yarışması 15 Ekim’de yapılacak.


Bu yıl 5’incisi düzenlenen Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. SAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine sinema ve medya sektörünü yakından tanıma fırsatı sağlayan yarışma, kısa filme meraklı olan tüm öğrenci ve sinemacıları yeteneklerini paylaşmaya davet ediyor. Yarışmaya başvurular “http://goldenpumpkin.sakarya.edu.tr” internet adresinde bulunan katılım formu doldurularak yapılabilecek. Başvurular 8 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül alan filmler 15 Ekim’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak. Yarışmaya 1 Ocak 2018’den itibaren çekilmiş tüm yerli ve yabancı filmler ile katılım sağlanabilecek. Her yarışmacının sadece 1 film ile katılabileceği yarışmaya başvurular en geç 10 Ekim 2019 tarihine kadar “[email protected]” adresinden online olarak yapılacak. Yarışmada birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.


Uluslararası Golden Pumpkin Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, 15 Ekim 2019’da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda saat 14:00’de yapılacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:52
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