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Gölcük'te baharın müjdecisi çiçekler açtı

Havaların ısınmasıyla karın eridiği Gölcük Tabiat Parkı'nda çiçekler bahara "merhaba" dedi

04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Gölcük'te baharın müjdecisi çiçekler açtı

BOLU (AA) - Havaların ısınmasıyla karın eridiği Gölcük Tabiat Parkı'nda çiçekler açtı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen tabiat parkında havaların ısınmaya başlamasıyla göl çevresindeki kar ile gölün yüzeyindeki buz eridi.

Karın erimesiyle baharın müjdecisi olan mor çiğdemler ile sarı papatyalar açtı. Doğal güzellikleriyle tatilcileri büyüleyen Gölcük, açan çiçeklerle bir başka güzelliğe büründü. Tabiat parkında kartpostallık görüntüler oluştu.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek, büyüleyici manzarada fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
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