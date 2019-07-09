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Gölcük’te 3 başkanlı temel atma töreni

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası’nda, belediyenin "esaslı tadilat karşılığı uzun süreli kiralama, işletme modeli” ile yenileyeceği Gölcük Otel’in temeli törenle atıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:10
Gölcük’te 3 başkanlı temel atma töreni

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası’nda, belediyenin "esaslı tadilat karşılığı uzun süreli kiralama, işletme modeli” ile yenileyeceği Gölcük Otel’in temeli törenle atıldı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile tamamen yıkılarak sil baştan yapımına başlanan otel binasının, 2020 yılının ilk günlerine kadar tamamlanması bekleniyor.


Ödemiş’in en önemli turizm merkezlerinden Gölcük Yaylası’nda, konaklama sorununa çözüm olması beklenen projede temel atıldı. Yaylada uzun süre hizmet veren ve Bütünşehir Yasası ile Ödemiş Belediyesi’ne devredilen Gölcük Otel’in "esaslı tadilat yapım karşılığı uzun süreli kiralama, işletme modeli” ile yenilenmesi projesinde inşaat aşamasına geçildi. Emektar otel binasının depreme dayanıksız oluşundan dolayı yıkılması, sonrası uzun süren zemin hazırlığının tamamlanması ile birlikte Gölcük Yaylası’nda temel atma töreni düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ardından törende Ödemiş Belediyesi halk oyunları ekibi karma zeybek gösterisi sergiledi.



"Temel diye adeta bir şey olmadığı ortaya çıktı"


Gölcük Yaylası’ndaki konaklama tesisi eksikliğinin giderileceğini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ödemiş’in üç çekim merkezinden birisi Gölcük. Bugün çalışmalarına önceki dönem başlanan otel için buradayız. Temeli atmak bize nasip oldu. Başlangıcından bugüne emek veren, tüm çalışan arkadaşlarımıza, kararda emeği olan arkadaşlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Burada bir otelimiz vardı. Onun yenilenmesi gerekiyordu. Gerçekten temeline bakıldığı zaman oldukça zordu. 5 günde yıkılır denilen yer bir günde yıkıldı. Temel diye adeta bir şey olmadığı ortaya çıktı. 310 çakılarak zeminde hiçbir kaya olmadan onun üzerinde bu bina yapılacak. Çok yüksek bir bina değil; ama zemin açısından bu çok önemliydi. Dileriz ki yine eksiksiz olarak açılışında buluşalım. Bu otel bu üç çekim merkezi Birgi-Bozdağ ve Gölcük’ün gerdanlığı olacak" dedi.


Bozdağ Kayak Merkezi için "Çığ Önleme Projesi" ihalesinin beklendiğini ifade eden Eriş, Bozdağ ve Gölcük’ü bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.



Teleferik projesi yeniden gündemde


Bölgenin yıllardır beklediği teleferik projesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Eriş, "Bekir başkanımızın elinde 1958’ten kalma bir broşür var, teleferik projesi düşüncesi ile ilgili. Biz de 1994 yılında seçim bildirimize almıştık. Geçen hafta İzmir’de yaptığımız toplantıda bu projeyi Tunç Soyer başkanımızla paylaştık. Birgi’den buraya veya Gölcük’ten buraya ikili bir çıkış ve Bozdağ’dan da zirveye bir çıkış olarak düşündük. İnşallah o gerdanlıklar süslerler bölgemizi. Gölcük var olan güzelliğini daha da anlamlandırır. Turistik zenginlik daha da artmış olur" dedi.


Eriş, otelin 2020 yılının ilk günlerinde açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından kurban kesildi ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, önceki dönem belediye başkanları Mahmut Badem ve Bekir Keskin ve davetliler tarafından otelin temelini atıldı.


Bin 50 rakımda yer alan ve yaylaya adını veren gölün hemen kıyısında yapılan törene ayrıca; Askerlik Şube Başkanı Per. Asteğmen Mustafa Beytaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Cumhur Şener, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, Ödemiş Şoförler Odası Başkanı Tahir Silay, Ödemiş Sarraflar Odası Başkanı Şerif Naz, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve Gölcük halkı katıldı.



74 oda ile hizmet verecek


Esaslı tadilata karşılık 19 yıl 2 ay (230 ay) süreyle işletilmesini kapsayan proje sonunda otel, 5 bin metrekare toplam alanda zemin kat üzeri üç katlı olarak hizmet verecek. Konaklama yönündeki önemli eksikliği gidermesi beklenen tesiste; toplantı salonu, fitnes ve spor alanı, kafe, restorant ile 6’sı suit, 4’ü aile odası olmak üzere toplamda 74 oda yer alacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:10
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