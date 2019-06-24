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Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak

Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı’nda 7 milyon liraya yapılan ancak projesi iptal edildiği için atıl durumda kalan 25 bungalov ev, ihaleyle satılarak yerlerinden sökülecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak

Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı’nda 7 milyon liraya yapılan ancak projesi iptal edildiği için atıl durumda kalan 25 bungalov ev, ihaleyle satılarak yerlerinden sökülecek.


Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapıldı. Yapılan ihale daha sonra Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın ardından projenin içerisinde bulunan 25 adet bungalov evin, gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı.



Gölcük Platformu dava açtı


Projenin açıklanmasının ardından Bolu’da oluşturulan Gölcük Platformu konuyu yargıya taşıdı. Projenin, Gölcük Tabiat Parkı’nın doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına açılan davada, Gölcük Platformu bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Raporun hazırlanmasının ardından Bolu İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararda, “25 adet kır evi yapımı ve alanın çitle çevrilmesini öngören kısımları ile Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak belirlenen alan içerisinde ana giriş kontrol noktasının yaklaşık 100 metre güneybatısında ve mevcut kır lokantasının batı bitişiğinde idare ve konukevi yapımı kısımları yönünden dava konusu planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.



“Asıl tahribat binalar kalkınca ortaya çıkacak”


Bolu İdare Mahkemesi tarafından Aralık ayında verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından mahkeme 8 Mayıs tarihinde esastan verdi. Mahkeme, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı’nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak, çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gölcük’teki 25 adet bungalov evin ihaleyle satışa çıkarılacağını belirterek, “Gölcük’ün yapılaşmaya açılmasına karşıyız demiştik. Orman Bakanlığı’nın hazırladığı plan dava edilmişti. Mahkeme nihai kararını verdi. Orman Bakanlığı’nın Gölcük’ün yapılaşmaya açılmasına ilişkin planını iptal etti. Biz de bu kararı doğru bulduğumuzu söyledik ve kararı temyiz etmeyeceğimizi ifade ettik. Orman Bakanlığı da davanın tarafı. Onlar temyiz edecek mi bilmiyorum. Ama biz orada yapılmış olan yapılarak kaldırmaya kararlıyız. Önümüzdeki süreçte bir ihale yapacağız. İhaleyi alan kişi onları yerinde söküp başka yere nakledebilecek. Çok tahribat var mı? diyorlar. Elbette kesilmiş ağaçlar var ama asıl o binalar kalktıktan sonra tahribatın büyüklüğü ortaya çıkacak. Ondan sonraki süreçte de Milli Parklar’la istişare ederek Gölcük’ün eski doğal görünümüne kavuşmasını sağlamaya çalışacağız. İhale sürecinde talipli çıkmazsa B planımız var. Ama önce A planını denemek istiyoruz. Kamu zararını mümkün olduğu kadar da azaltmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
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