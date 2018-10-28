THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Golcü isimden Galatasaray itirafı: Hayal kırıklığı...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Sala'yı istediği ancak Fransız kulübün bu transferi onaylamadığı ortaya çıktı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:41
Golcü isimden Galatasaray itirafı: Hayal kırıklığı...

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde Cim Bom'un Arjantinli golcü için Fransız ekibine teklif götürdüğü ancak bu teklifin reddedildiği ifade edilmişti.

Futbolcu da doğruladı

Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan ve forvet rotasyonu daralan Sarı Kırmızılılar hakkındaki bu iddia bugün bizzat  Emiliano Sala tarafından doğrulandı.

Transfer konusunda itirafta bulundu

27 yaşındaki Sala, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisini istediğini doğrularken Sarı Kırmızılılar ile ilgili gündem yaratacak bir itirafta bulundu.

İşte Sala'nın ağzından gerçekleşmeyen transferin hikayesi:

"Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Teknik direktörümüz Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim. Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum. Transferin gerçekleşmemesi, beni ilk başta kötü etkiledi ama hemen sonra bu durumu unutup takıma maksimumu verebilmek için çalışmaya koyuldum. Bundan sonra da yüzde 100 profesyonel kalacağım."
 
Nantes ile bu sezon 9 maçta 7 gol kaydeden Emiliano Sala, kulüpteki dördüncü sezonunu geçiriyor. (Ajansspor)
 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:41
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li başkanın aday olmaması büyük sevinç yarattı! Halk davul zurna ile kutladı
    1. CHP'li başkanın aday olmaması büyük..
    2. Mide kanseri bizde ilk 5'te
    3. Soğanın kulakta ne işi var?
    4. Dişlerinizin beyaz kalması için...
    5. Jandarmadan PKK operasyonu! Çok sayıda..
    6. Irak'ta sel felaketi! Onlarca ev sular..
    7. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 14..
    8. Flaş iddia! Gizli pazarlık yapıyorlar
    9. Umman Sultanı'ndan Abbas'a mektup
    10. Sokaklarımız vardı bizim..
    11. Bıçakladığı eski eşiyle selfie çekti,..
    12. İç ve dış toksinlerle mücadele
    13. İspanya Rallisi'nde kazanan Sebastien..
    14. Park halindeki TIR yandı
    15. Konya'da zincirleme kaza! Ölü ve..
    16. Galatasaray Başkanı Cengiz'den UEFA ve..
    17. Fenerbahçe maçta Dirar tatilde!
    18. Golcü isimden Galatasaray itirafı:..
    19. Avrupa'nın en büyük bahçesi o şehre..
    20. 49 ayrı suçtan aranan dolandırıcı..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”