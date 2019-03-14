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Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği” markalaştı

Dünya endemik bitki listesinde yer alan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan ’sevgi çiçeği’ artık markalaştı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:32
Gölbaşı’nın endemik "sevgi çiçeği” markalaştı

Dünya endemik bitki listesinde yer alan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan ’sevgi çiçeği’ artık markalaştı.


Gölbaşı sevgi çiçeği coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni ve Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı tanıtım programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Türk Patent Kurumu Başkanı Habib Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Zekai Efeoğlu, Türk Marka ve Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, artık Gölbaşı’nın tescilli bir çiçeği olduğunu belirterek, “Gölbaşı bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bizim artık tescilli bir çiçeğimiz var. Senelerce Gölbaşı’nda andezit taşı, Mogan Gölü ve Sevgi Çiçeği için festivaller yaptık. Gölbaşımızın değeri bunlar dedik. Gölümüzün temizliği başladı. Gölbaşı hep turizm kenti olarak anıldı ama hep adı ile kaldı. Şimdi ise artık biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız bunu gerçek manada Gölbaşı’nı turizm kenti olduğunu ispatlayacak. Bizden sonra gelecek arkadaşlar yine Tulumtaş Mağarasının açılması ile ilgili çalışmalara devam edeceğine inanıyorum. Türkiye’de ilk defa bir bitki tescil aldı. Gölbaşı’nın artık bir markası var. Sevgi Çiçeğimiz kaybolmak üzere olan bir bitkiydi. Gölbaşı’ndan başka yerde yetişmeyen endemik bir bitkidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koruma alanı oluşturdu. Gölbaşı Belediyesi olarak 3 bin metrelik bir alanda da tohumları yetiştirmeye başladık. Sevgi Çiçeği işlenerek bundan sonra satılabilecek ürünler de ortaya çıkacak. Sevgi çiçeğinin marka olduğunu tüm Türkiye ve Ankara’da öğrenmiş olacak” diyerek Gölbaşı’na hayırlı olmasını temenni etti.



Dünya Gölbaşı’nın farkında


Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, “Gölbaşı içinde bulundurduğu göller havzası sebebiyle zaten farklı değerlere sahip, sıkıntısı olmayan bir yer. Sadece bunu işlemesi, pazarlaması ve sunma noktasında bir takım stratejileri kurgulaması gereken bir ilçe. Bunun için çok da güçlü insan kaynağı var. İnsani değerlerimizi sahadaki değerlerimizle buluşturduğumuzda Gölbaşı’nın hakikaten Türkiye için değil, dünya için önemli bir lokasyon olduğunu unutmamak gerekir. Buradaki amaç da bir farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışma bu yüzden çok önemlidir. Hem belediye başkanımızın, hem ekibinin ciddi emekleri var. Bu anlamda da enstitümüzün destekleri de var. Elimizde marka eğeri olan bir sevgi çiçeği, andezit taşı, muazzam bir göl alanı beraberindeki kuş cenneti, Tulumtaş Mağarası var. Dünya Gölbaşı’nın farkında. Yeter ki biz neye sahip olduğumuz farkında olalım. Bizim sahip olduğumuzun, elimizde ki şeyin nasıl çok daha değerli olduğunu bilelim” ifadelerini kullanarak Gölbaşı’nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.


Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Aslan da şunları kaydetti:


“Yöresel ve yerel ürünlerimizin desteğinden de aynı zamanda sorumluyuz. Artık ülkelerin kalkınmasında bu fikri varlıklar, markalar, patentler ve tasarımlar çok önemlidir. Bununla ilgili olarak coğrafi işaretlerde en az onlar kadar önemli. Türkiye şu anda 408 coğrafi işaret var. 402 tane de işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. AB komisyonun d 3 tane tescilimiz var. Bunlar Malatya kayısısı, Antep baklavası ve Aydın inciridir. 14 tane de isimleri devam eden ürünler var AB komisyonunda. Gölbaşı ilçemizin ilk coğrafi işareti olan ‘sevgi çiçeği’nin ilk belgesini vereceğiz. Gölbaşı’nda aslından bundan daha fazlası var ve bununla ilgili hazırlıkların olduğunu da biliyorum. Ankara’da 12 tane tescil ve işlemleri devam eden 3 tane de ürün var. O yüzden de Ankara Türkiye sıralamasında ön sıralarında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Sevgi Çiçeği’nden bahsetmesi de tanıtımı açısından ciddi önemlidir.”


Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Zekai Efeoğlu ise konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak biz Ankara için çalışıyoruz. Ankara’nın yöresel değerlerini ekonomiye kazandırmak bunları desteklemek bizim misyonlarımızdan biridir. Bu kapsamda sevgi çiçeği ile ilgili de belediyemizle çalışmalarda bulunduk. Sevgi Sokağı çalışmasında da desteklerimiz oldu. O yüzden burada bulunmaktan çok mutluyum” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından “Gölbaşı Sevgi Çiçeği” coğrafi işaret tescil belgesi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:32
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