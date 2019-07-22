Gölbaşı’nda virajı alamayan Tır yan yattı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Malatya Karayolu üzerinde virajı alamayan Tır yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Mahmut Canpolat idaresindeki 44 HD 535 plakalı Tır Gölbaşı Malatya Karayolu 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü Mahmut Canpolat ile Murat Güner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.