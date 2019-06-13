0553 313 94 23

Gölbaşı’nda Türk Semenderi görüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk Semenderi veya Lekeli Semenderi diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüldü.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:26
Gölbaşı’nda Türk Semenderi görüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk Semenderi veya Lekeli Semenderi diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüldü.


Ülkemizin Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Türk Semenderi, Gölbaşı Malatya Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde gören vatandaşlarda merak uyandırdı.


Lübnan, Suriye, İran, Irak ve İsrail’in yanında ülkemizde de yaşadığı bilinen Türk Semenderi, Adıyaman Üniversitesi tarafından desteklenen ‘Adıyaman İlinin Kurbağaları’ adlı proje kapsamında Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve ekibi tarafından Adıyaman’da yaşadığı ilk kez 2018 yılında tespit edilerek bilim dünyasına duyurulmuştu.


Uluslararası Doğa Koruma Örgütü (IUCN) tarafından NT (Near Threatened= Tehlike altına girebilir) kategorisinde bulunan bir Türk Semenderinin yakın gelecekte neslinin tehlike altına girebileceği belirtiliyor.


Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, semenderi ile ilgili, “Vücutları oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı lekeler bulunur. Karın tarafı siyahımsı gri, bazen küçük sarı lekelidir.Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık habitatlarda yaşarlar. Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Lekeli Semenderin yaşadığı ortamlarda derin olmayan suların bulunması, üremeleri için gereklidir. Gündüzleri gizlenip gece aktiftirler. Sadece yağmurdan sonra gündüzleri görülebilirler. Çok ağır hareket ettiklerinden dolayı araçlar tarafından ezildikleri bir çok kez görülmüştür. Yağmur sonrası aktif olduklarından halk arasında bazen “Yağmur Böcüğü” olarak adlandırılır. Çoğu Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve özellikle toprak solucanı teşkil eder. Üreme zamanı erkek koku duyusu yardımı ile dişisini bulur. Bunlarda eşlerine kur yapma mevcuttur. Lekeli Semenderin döllenmiş yumurtaları yaklaşık 10 aylık sürede gelişir. Sonuçta dişi larvalarını yakındaki derin olmayan suya bırakır. Başkalaşımını tamamlayan larvalar suyu terk eder. Lekeli Semenderler yüzemez bu nedenle derin sularda boğulurlar. Bu yüzden genellikle su içinde bulunmazlar. Halk tarafından kertenkele zannedilen Lekeli Semender esasında bir kuyruklu kurbağa türüdür. Başın hemen gerisinde bulunan zehir bezlerinden 10-15 cm kadar zehir fışkırtabilirler. İnsanın gözüne gelirse acı verir ve geçici bir süre görme bozukluğuna neden olabilir. Ancak kolay kolay zehir fışkırtmaz. Ele alındığında herhangi bir tehlike oluşturmaz. Bu nedenle insanlara bir zararı yoktur” şeklinde bilgi verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:26
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzin Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı
    1. Erzin Halk Eğitimi Merkezi yılsonu..
    2. İsrail, Gazze Şeridi sularında..
    3. Başakşehir Müzik Akademisi..
    4. Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü,..
    5. Silifke’de festivale gelecek..
    6. Çocuklar buldu...Bursa’da esrarengiz..
    7. Yüksekova’da yılsonu sergisi
    8. Tarihi Küçüksu Çayırı’nda eğlence dolu..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    10. Rize’de Denizde Güvenlik Eğitimi..
    11. CHP'den skandal teklif!'S-400'leri..
    12. İnönü Üniversitesinden 'karaciğer..
    13. ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran
    14. Derenin yatağı değiştirilince..
    15. Bu hafta 13 film vizyona girecek
    16. Ahlak polisinin ’sanal tombala’ avı
    17. Küçükçekmece "Kardeşlik Festivali"nde..
    18. Bursa’da üniversite adaylarına..
    19. Döviz kurları
    20. Van polisinden uygulama
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!