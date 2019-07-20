Gölbaşı’nda sıfır atık projesi başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım çevre temizliği bilincini yaymak amacıyla sıfır atık projesi kapsamında belediyenin birim müdürleri ve vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve beraberindekiler İnönü caddesinden başlayarak Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi üzerinde çöp topladı. Etkinlikte vatandaşlar kendilerine dağıtılan eldivenlerle topladıkları çöpleri çöp torbalarına doldurdu.

İskender Yıldırım farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “ Bugün bir farkındalığı oluşturmak adına, ilçemizin daha temiz olması adına bir etkinlik düzenledik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istedik. Göreve geldiğimizden beri temizlik konusu en hassas olduğumuz ve en çok üzerine çalıştığımız bir konudur. Daha temiz, daha pırıl pırıl bir Gölbaşı için çalışıyoruz. Bugün, toplumu da bu farkındalığa bu sorumluluğa çekmek adına, onların da bu temiz çevre anlayışında bizlere ortak olması, dayanışma göstermesi, destek vermesi adına bu etkinliği düzenlemek istedik”diye konuştu.