Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mustafa Meşe idaresindeki 41 EJU 67 plakalı tır, sürücüsünün Balkar Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Meşe yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından hastaneye gitmek istemedi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tır iş makinesi yardımıyla karayoluna çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.