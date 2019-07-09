0553 313 94 23

Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:50
Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mustafa Meşe idaresindeki 41 EJU 67 plakalı tır, sürücüsünün Balkar Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Meşe yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından hastaneye gitmek istemedi.


Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tır iş makinesi yardımıyla karayoluna çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    3. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    4. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    5. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    6. Hatay'da otomobildeki patlama
    7. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    8. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    9. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    10. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    11. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    12. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    13. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    14. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    15. Sağanak yağış sele neden oldu
    16. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    17. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    18. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    19. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    20. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    21. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    22. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    23. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    24. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    25. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    26. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    27. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    28. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    29. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    30. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler