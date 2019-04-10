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Gölbaşı’nda Polis Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:24
Gölbaşı’nda Polis Haftası kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174. Yıldönümü etkinliklerle kutlandı.


Etkinlikler Gölbaşı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. EtkinliklereAdıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri, daire amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, “Mensubu olmaktan kıvanç duyduğum Türk Polis Teşkilatının şanla, şerefleyazdığı 173 yıllık bir maziyi geride bırakmış174. kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyadaki yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Çağdaş ve demokratik bir yapı içerisinde ülkemizin huzur ve güvenliğini, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, vatandaşlarımızın özgür ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için emniyet teşkilatı olarak gece, gündüz yorulmadan çalışmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti için dur durak bilmeden, korkusuzca, canımızı hiçe sayarak mücadele etmekteyiz. Gölbaşı ilçesi suç sayısının az olduğu, bir çok örf ve adetin yaşatıldığı ve geçmişten gelen geleneklere sıkı sıkıya bağlı nezih ve huzurlu bir yerdir. Bu huzurun devamı için tüm resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla iletişimimiz devam etmekte olup toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde her türlü güvenlik hizmeti sunarak huzurlu bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Etkinlikler öğrenciler ve polis memuru tarafından polislik ile ilgili şiirlerin okunması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:24
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