Gölbaşı’nda ormanlık alan yandı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Meydan köyü yakınındaki kızılçam ormanında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına Gölbaşı Ormanişletme şefliği 1 arazöz , Gölbaşı Belediyesi’nden 2 itfaiye ve Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünden 3 arazöz ile müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için yaklaşık 30 personel mücadele etti. Saatler süren yangın kontrol altına alındıktan sonra orman yangını söndürüldü.

Kızılçam ve meşe ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 10 hektarlık alanın yangında zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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