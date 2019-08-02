Gölbaşı’nda ormanlık alan yandı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda başlayan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan yandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda başlayan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan yandı.

Yangın, Gölbaşı Malatya karayolu üzeri Kapıdere yol ayrımı mevkiinde çıktı. Sigara izmaritinin atılmasıyla başladığı belirtilen yangın ilk olarak otluk alanda başladı. Yangın daha sonra bozuk orman alanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile Gölbaşı Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın yandığı ifade edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.