0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gölbaşı’nda İşkur için kura çekimi yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede 6 ay süreyle istihdam edilecek 40 işçi, kurayla belirlendi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Gölbaşı’nda İşkur için kura çekimi yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede 6 ay süreyle istihdam edilecek 40 işçi, kurayla belirlendi.


Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekiminde, Gölbaşı İlçe Noteri Ayşegül Kaynak Ataş,Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Şefi Hasan Uyanık, Çalışma ve İş Kurumu personeli ile başvuruda bulunan adaylar katıldı. Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde başvuruda bulunan 220 kişiden, Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda, çevre ve yol düzenleme faaliyetinde çalışma gerçekleştirilecek 40 işçi belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köy Enstitülerinin kuruluşunun 79. yıl dönümü
    1. Köy Enstitülerinin kuruluşunun 79. yıl..
    2. Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu..
    3. Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet..
    4. HDP'li Ahmet Türk'ün ilk meclis..
    5. Ekrem İmamoğlu İBB binası önünde..
    6. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulüp..
    7. Endonezya'da Widodo yeniden devlet..
    8. Uysal, görevi İmamoğlu'na devretti
    9. Sağlık çalışanları şiddete karşı nöbet..
    10. Karadeniz ekibinde deprem! Kadro dışı..
    11. Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    13. 21 yıl hapis cezası vardı! Mağarada..
    14. Sandıktan 'mangal' çıktı!
    15. İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
    16. ABD'de her 10 kişiden 8'i Müslümanlara..
    17. Çakal Carlos'tan dikkat çeken sözler!..
    18. Atakum’da İhsan Kalkavan anısına sergi
    19. Baharda yağan kar ve tipi vatandaşları..
    20. AK Parti şehitleri unutmadı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 2 ay içerisinde tabelayı asacak
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı