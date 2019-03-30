Gölbaşı’nda hafif ticari araç yan yattı: 4 Yaralı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun Köyü’nden Hacılar Köyü’ne akraba ziyaretine giden Cuma Tırpan idaresindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç Aşağı Azaplı Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yan yattı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Cuma Tırpan, Cennet Ular, Hüseyin Ular ve Bedriye Tırpan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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