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Gölbaşı’nda çocuk yaz kampı düzenlendi

GAP Çheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde çocuk yaz kampı düzenlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
Gölbaşı’nda çocuk yaz kampı düzenlendi

GAP Çheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde çocuk yaz kampı düzenlendi.


Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı içerisinde Çheetos Çocuk Gelişim Merkezleri yaz kampının dördüncüsü gerçekleştirildi. GAP İdaresi Başkanlığına bağlı olarak yürütülen sosyal projeler programı kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi, Adıyaman ÇATOM ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk kampı gerçekleştirildi.


Kampta atölye çalışmaları gerçekleştirilirken 13 çocuk gelişim merkezinden 130 öğrenci kampa katıldı. Atölye çalışmalarıyla sanatsal ve kültürel aktivitelerle öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.


Gençlik ve kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, yaz kampına destek veren Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
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