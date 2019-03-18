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Gölbaşı’nda Çanakkale Zaferi kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:16
Gölbaşı’nda Çanakkale Zaferi kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Gerçekleştirilen tören Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya,İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in Atatürk Büstü’ne çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından program daha sonra Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda devam etti. Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programa Adıyaman Vali Yardımcısı Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir Cumhuriyet Başsavcısı Gülhan Kunt Öcal, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir , Gölbaşı protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı. Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı burada yaptığı konuşmada, “Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki, bizi biz yapan milli ve manevi değerler için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır. Yurdumuzun üstünde türen en son ocak sönmeden rengini şehidin kanında alana al bayrağımız inmeyecektir. Şahadetleri dinini temeli olan Ezan-ı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir. Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek ancak mabedimizin göğsüne namahrem eli değmeyecektir, hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaktır” diye konuştu.


Şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisinin ardından, 18 Mart Şehitler Günü anısına düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verilmesi ile program sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:16
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