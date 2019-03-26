ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kısa süre içerisinde Gölbaşı'nda çamur temizleme işi bitecek, büyük bir çoğunluğu bitirdik." dedi.

Özhaseki, MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhur İttifakı'na değinen Özhaseki, "Bizim derdimiz 3-5 belediye fazladan bizde olsun derdi değil, bir pazarlık da değil. Bizim derdimiz Doğu'da ve Güneydoğu'da özellikle PKK'ya sempatik bakan tipler iş başına gelmesin, Kandil'den emir alan adamlar gelmesin ve bu taraflarda da üstü biraz örtülmüş çaktırmadan nihayetinde FETÖ'nün de sözcülüğünü yapacak adamlar iş başına gelmesinler istedik. Onlar gizlenmeyi iyi bilirler, riyakarlığı iyi bilirler, çünkü biliyoruz biz." diye konuştu.

Özhaseki, 21 yılllık belediye başkanlığının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptığını hatırlatarak, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.

Gölbaşı'na yapılması planlanan millet bahçeleri ve Mogan Gölü temizleme çalışmalarının önemine değinen Özhaseki, "Bakanlığımın ilk günlerinde 70 milyonluk ihaleyi yapıp, gölün temizliğine ben başladım. Şimdi oradaki ödenek bitti devamı geliyor. Allah izin verirse kısa süre içerisinde Gölbaşı'nda çamur temizleme işi bitecek, büyük bir çoğunluğu bitirdik." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Mogan Gölü temizleme çalışmalarına ilişkin, "Bu temizlik işi biraz daha sürecek, göl bugünlerde baktığınızda biraz bulanık görünüyorsa ondandır. Gölü kurtarıyoruz ondan kimsenin endişesi olmasın. Bu göl bizim en büyük nimetimiz, Ankara'da bütün ilçelerden bizi farklı kılan aslında hem havamız hem suyumuz hem de gölümüz, buraya sahip çıkıyoruz." dedi.

- "O oylara lanet olsun"

"Millet İttifakı"na yönelik eleştirilerde bulunan Özhaseki, şöyle devam etti:

"İki partiden mi ibaret karşı taraf? Değil. Hepimiz biliyoruz. Bir de söyleyemedikleri bir parti var, sakladıkları bir parti var ve utandıkları bir parti var. Ankara halkının anlamaması için adını anmadıkları bir parti var. Söylesenize ya niye utanıyorsunuz? Niye insanları kandırmaya çalışıyorsunuz? Söyleyin onun da adını? Söylemiyorlar. Niye? Aynı sandığa oy atmak belki zorlarına gider vatandaşın diye. Kandil adamlarıyla aynı yerde olmak, aynı safta olmak herhalde her insanın içine sığdıracağı bir işte değil de onun için. Ama o adamlar duramıyorlar bunlardan çok daha yiğit geliyorlar. Çıkıyorlar diyorlar ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız ve Batı'da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz'. Peki siz hiç gördünüz mü? CHP ve İP ortaklığı 'Kürdistan ne demek kardeşim, senin o kan bulaşmış oyuna bizim ihtiyacımız yok' diyebildiler mi? Diyemediler. Hala çıkarcı bir anlayış, menfaatçi bir anlayışla oradan 'Acaba biraz oy tırtıklayabilir miyiz? O oylara lanet olsun, evlatlarımızı şehit edenlerin kanlarının bulaştığı oylara lanet olsun, istemiyoruz öyle bir şey."

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan katıldı.

Özhaseki, program öncesinde Gölbaşı Şafak Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdikten sonra Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.



