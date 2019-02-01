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Gölbaşı'nda başlayan gasp Keçiören'de sona erdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçırdıkları kişiyi, boş bir araziye götürüp parasını gasbeden zanlılar, ölüm tehdidiyle mağdurun iş yerinin de adresini öğrendi- Gölbaşı'dan Keçiören'deki iş yerine giderek kasada bulunan parayı ve bilgisayarı alarak kaçan zanlılar yakalandı

01 Şubat 2019 Cuma 16:45
Gölbaşı'nda başlayan gasp Keçiören'de sona erdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçırdıkları kişinin parasını, cep telefonunu ve bilgisayarını gasbettikleri gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten M.İ, bir araca zorla bindirilerek kaçırdı.

M.İ'yi boş bir araziye götüren 7 zanlı, 420 lirasını ve cep telefonunu gasbetti. Ölümle tehdit ettikleri M.İ'ye iş yerinin adresini de söyleten zanlılar, gittikleri çiğ köfte dükkanındaki paraları, bilgisayarı alarak kaçtı.

Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik takip ve inceleme sonucu kimliği tespit edilen M.Ç, K.Ç, R.D, Y.G, S.G, M.K. ve M.R.T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan 7 kişi tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:45
  1. gasp
  2. Gasp Büro Amirliği
  3. İş adamını kaçırıp gasp eden 7 kişi tutuklandı

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